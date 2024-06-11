На Смоленщине задержали 19 тонн томатов и две партии саженцев голубики

Груз ввозили из Белоруссии в Россию без фитосанитарных документов. Смоленские таможенники пресекли ввоз партии томатов массой 19 тонн и двух партий саженцев голубики, перемещаемых из Белоруссии в Россию без фитосанитарных сертификатов.
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