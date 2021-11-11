Путин потребовал навести порядок в дальневосточных портах

Путин потребовал навести порядок в дальневосточных портах

Президент РФ Владимир Путин дал указание навести порядок в дальневосточных портах, где из-за международного логистического кризиса скопились контейнеры со всего мира, что осложняет работу с отгрузкой грузов в направлении Камчатки, Сахалина и Магадана.

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