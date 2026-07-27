Рецензия Елены Вадюхиной «Доля и Недоля» на повесть Григора Апояна «Кровь и плоть» читает текст как драму судьбы, спрядённой между светлой нитью Доли и тёмной нитью Недоли, где армянский мир героев сопоставляется со славянской мифологией Макоши и конфликтом «плоти» (страсти, сексуального инстинкта, утоления боли через тело) и «крови» (дети, семья, долг).