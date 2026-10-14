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Царьград

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В Самарской области инвалиды по зрению получили 465 средств реабилитации

В Самарской области инвалиды по зрению получили 465 средств реабилитации

Отделение Социального фонда по Самарской области с начала года передало жителям с нарушением зрения 465 технических средств, включая белые трости, устройства для чтения и телефоны с невизуальной навигацией.

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