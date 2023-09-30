Самым большим сюрпризом в течение недели, проведенной на Ducati Scrambler Desert Sled, было то, что он привлекал к себе много внимания – люди переходили улицу, чтобы поговорить со мной, когда я парковался, а на заправках к нему всегда подходил хотя бы один, а обычно два или более человек, чтобы поболтать.