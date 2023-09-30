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АвтоДром

1 подписчик

Ducati Scrambler Desert Sled

Ducati Scrambler Desert Sled

Самым большим сюрпризом в течение недели, проведенной на Ducati Scrambler Desert Sled, было то, что он привлекал к себе много внимания – люди переходили улицу, чтобы поговорить со мной, когда я парковался, а на заправках к нему всегда подходил хотя бы один, а обычно два или более человек, чтобы поболтать.

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