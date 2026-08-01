Шоу-бизнес: Трясутся руки и не появляется на публике: Как выглядит и чем занимается 26-летний сын Анастасии Заворотнюк

Прошло уже два года с того дня, как не стало Анастасии Заворотнюк. Жизнь её детей с тех пор очень изменилась, однако они продолжают вести социальные сети, появляться на публике или в социальных сетях, старшая дочь актрисы Анна успела сама стать мамой, младшая, Мила, очень подросла.