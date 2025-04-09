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Царьград

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В регионах России планируют пересмотреть плату за вывоз мусора

В регионах России планируют пересмотреть плату за вывоз мусора

Тариф предлагают привязать не к количеству жильцов, а к количеству квадратных метров.В России власти предлагают изменить систему оплаты за вывоз мусора.

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Комментарии
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Silver Kont
&quot;Дебилы, бл....&quot;  Именно, что плата должна взиматься с количества жильцов, а не с метров.... Тогда и не будет резиновых квартир и прочих махинаций...
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