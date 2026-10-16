На Украине созрели условия для отставки украинского лидера Владимира Зеленского. При этом «перерыва» после его ухода с занимаемого поста не будет, так как исполнения обязанностей главы государства перейдет к председателю Верховной Рады.
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