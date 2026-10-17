Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию дал ряд поручений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Богатый, урожайны...
- Мерц как-то вдруг...
- Путин пообещал от...
А когда он поручит сформировать доклад об уменьшении количества чиновников? Так как в данный момент в России больше чиновников чем было во всём СССР.