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Торговый конфликт США и Китая ударил по спросу – цены на нефть на пороге недельного снижения

Торговый конфликт США и Китая ударил по спросу – цены на нефть на пороге недельного снижения

Торговый конфликт США и Китая ударил по спросу – цены на нефть на пороге недельного снижения Татьяна АрестоваТорговая сессия 11 апреля может завершиться для цен на нефть вторым подряд недельным снижением.

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