Число жертв теракта на кладбище в Иране перевалило за сто человек: появились первые версии

По меньшей мере 103 человека погибли в Иране, по последним сообщениям СМИ, в результате взрывов возле могилы убитого американцами генерала Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани во время памятной церемонии.
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