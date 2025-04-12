От привычек до болезней: 12 причин, почему у вас слоятся ногти

Ногти могут рассказать о состоянии вашего здоровья больше, чем может показаться. Если ваш маникюр стал выглядеть неопрятным, а ногтевая пластина слоится так, что уже не помогает ни одна пилочка, на это стоит обратить внимание.
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