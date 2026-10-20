Легендарное здание 1967 года постройки совсем скоро полностью скроют за строительным забором. Пока ограждение еще монтируют, новосибирцы наблюдают за постепенным сносом ЦУМа.
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