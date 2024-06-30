Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе

Анатолий Страшко

Вот вот, у Володина спросить надо, что это за избранники, которых Вы, Володин возглавляете? А у Мишустина спросить, г-н премьер, а что это у Вас за министр внутренних дел , у которого самые непонятные случаи во внутренних делах происходят. Ну самый распространённый случай это прописка, выдача паспортными столами паспортов бандитам, ворам в законе, да всем кто заплатит. Колокольцев об этом не знает? Все знают, а он нет? А зачем такой министр внутренних дел. Какими это он "внутренними делами" занимается? Может для него "внутренние" дела это его внутренние . Уж насколько Шойгу дружил с ВВП, но вот ведь попросили, когда СВО показала немощь некоторую нашу. А этот ответчик за "внутренние" дела всё налаживает эти дела. Вот даже снаружи, он в США сейчас, пытается научиться налаживать внутри. Г-н Мишустин, Вы бы его в академию Вест-Поинта направили на время. А тут пусть кто-то пограмотнее внутренние дела разгребёт.