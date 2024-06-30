А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы. Да уж… Довольно показательный инцидент произошел в одном из российских городов, где разгорелся безобразный скандал из-за отказа врача частной клиники принять пациентку в никабе.
Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе
Комментарии
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Анатолий Страшко
Вот вот, у Володина спросить надо, что это за избранники, которых Вы, Володин возглавляете? А у Мишустина спросить, г-н премьер, а что это у Вас за министр внутренних дел , у которого самые непонятные случаи во внутренних делах происходят. Ну самый распространённый случай это прописка, выдача паспортными столами паспортов бандитам, ворам в законе, да всем кто заплатит. Колокольцев об этом не знает? Все знают, а он нет? А зачем такой министр внутренних дел. Какими это он "внутренними делами" занимается? Может для него "внутренние" дела это его внутренние . Уж насколько Шойгу дружил с ВВП, но вот ведь попросили, когда СВО показала немощь некоторую нашу. А этот ответчик за "внутренние" дела всё налаживает эти дела. Вот даже снаружи, он в США сейчас, пытается научиться налаживать внутри. Г-н Мишустин, Вы бы его в академию Вест-Поинта направили на время. А тут пусть кто-то пограмотнее внутренние дела разгребёт.
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
А главный контролёр уехал на фуршет в США.
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11 час.
А
Александр
И что? Опять съели. А кому заступиться? Бастрыкин оказался бесправным. Местный бай только зверские рожи строит. Федералы песни поют о красотах природы. А дела-то мерзкие. Греф орет на таксистов, выродок издевается над врачом. Адаптируйтесь, братья!
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10 час.
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