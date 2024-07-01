Маршрут перестроен: как правый поворот во Франции отразится на отношениях Парижа и Москвы

После громких выборов в Европарламент, продемонстрировавших усиление правой и даже националистической повестки в европейских странах, общество потрясли результаты последнего голосования во французский парламент.
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