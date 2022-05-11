Popcaketv

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Принципиально издеваются?! Замок Галкина отказываются выкупать даже за бесценок: «Максиму нужно значительно скинуть цену»

Принципиально издеваются?! Замок Галкина отказываются выкупать даже за бесценок: «Максиму нужно значительно скинуть цену»

После того, как Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева вылетели за пределы Российской Федерации, в сети начало появлятся большое количество слухов, касающихся их будущего зарубежом, имущества в России и концертных программ пародиста.

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