Муж Блиновской сменил фронт на подготовку новобранцев

Алексей Блиновский, супруг блогерши Елены Блиновской, завершил службу снайпером на передовой и теперь обучает новобранцев в тылу.
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