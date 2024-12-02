Музыка: Как живет Тамара Синявская после ухода супруга Муслима Магомаева: Куда пропала легендарная певица

Имя Тамары Синявской неразрывно связано с именем её мужа, известного певца Муслима Магомаева. Они сами называли свою любовь греховной, потому что на момент знакомства оба были несвободны, однако отмахнуться от вспыхнувших чувств они так и не смогли.