Музыка: Как живет Тамара Синявская после ухода супруга Муслима Магомаева: Куда пропала легендарная певица

Имя Тамары Синявской неразрывно связано с именем её мужа, известного певца Муслима Магомаева. Они сами называли свою любовь греховной, потому что на момент знакомства оба были несвободны, однако отмахнуться от вспыхнувших чувств они так и не смогли.
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