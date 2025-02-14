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Россия и США сближаются, а Киев теряет позиции: новый этап украинского кризиса

Россия и США сближаются, а Киев теряет позиции: новый этап украинского кризиса

Вашингтон может обойти Зеленского в переговорах, а Москва диктует условия.Мировая общественность встревожена: Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о начале переговоров по Украине, пишет Mainichi Shimbun.

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