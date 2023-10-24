Американское издание прогнозирует появление у России и Украины трудностей с формированием сил для наступления

Интенсивные боевые действия в зоне проведения специальной военной операции могут привести к дальнейшим затруднениям для сторон конфликта в плане проведения наступательных действий.
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