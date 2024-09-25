Ветеранам и блокадникам утвердили повышенные выплаты к юбилеям Победы

Инициативу в третьем чтении поддержал ЗакС Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 25 сентября, поддержали в третьем чтении два законопроекта, касающихся выплат ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим узникам концлагерей, вдовам ветеранов и детям войны.
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