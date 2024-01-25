Гериатрический центр появится на западе Москвы

В Рублево-Архангельском планируется построить гериатрический центрЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в Рублево-Архангельском планируется построить центр, специализирующийся на комплексном уходе и поддержке пожилых людей.
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