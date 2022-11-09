В Волгоградской области состоялась очередная отправка мобилизованных военнослужащих в районы проведения боевого слаживания

Все мобилизованные прошли курс практических занятий по тактической, огневой, инженерной, специальной и медицинской подготовке, а также отработали вопросы боевого слаживания в составе своих подразделений.
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