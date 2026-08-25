"КП": рецидивиста из Екатеринбурга отправили в колонию за изнасилование

В Екатеринбурге отца двоих детей осудили за изнасилование с особой жестокостью, сообщает kp.ru. В марте текущего года в полицию обратилась 27-летняя екатеринбурженка и сообщила о нападении, указав на своего знакомого, 30-летнего Эрика Нурбаева.
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