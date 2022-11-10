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Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг стоил Име Удоке должности главного тренера «Нетс»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Бруклин» не стал назначать Име Удоку новым главным тренером из-за недавнего антимистского скандала с Кайри Ирвингом.

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