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Рыночная капитализация RWA в сети Stellar приближается к $4 млрд, рост 360% с начала года

Рыночная капитализация RWA в сети Stellar приближается к $4 млрд, рост 360% с начала года

Капитализация токенизированных реальных активов (RWA) в блокчейне Stellar по состоянию на 29 августа достигла $3,996 млрд, следует из дашборда Dune Analytics, поддерживаемого самой сетью.

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