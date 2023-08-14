Nissan представил новый рамный внедорожник. Это аналог Toyota Land Cruiser Prado

В Китае дебютировал новый рамный внедорожник Nissan Paladin В Китае состоялась премьера нового полноприводного внедорожника Nissan, который уже окрестили серьезным конкурентом недавно представленного Toyota Land Cruiser Prado в 250-м кузове.
В Китае дебютировал новый рамный внедорожник Nissan Paladin В Китае состоялась премьера нового полноприводного внедорожника Nissan, который уже окрестили серьезным конкурентом недавно представленного Toyota Land Cruiser Prado в 250-м кузове.
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