Nissan представил новый рамный внедорожник. Это аналог Toyota Land Cruiser Prado

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В Китае дебютировал новый рамный внедорожник Nissan Paladin В Китае состоялась премьера нового полноприводного внедорожника Nissan, который уже окрестили серьезным конкурентом недавно представленного Toyota Land Cruiser Prado в 250-м кузове.