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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Брансон о переходе Митчелла Робинсона в «Бостон»: «В день матча он больше не мой друг»

Джейлен Брансон признался, что испытывает смешанные чувства из-за ухода многолетнего партнера по команде Митчелла Робинсона, особенно с учетом того, что центровой перешел в « Бостон ».

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