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Певец SHAMAN поделился впечатлениями от концертов в Донбассе

Певец SHAMAN поделился впечатлениями от концертов в Донбассе

Певец SHAMAN поделился впечатлениями от благотворительных концертов в Донбассе. Артист 14 и 15 января выступил перед жителями Мариуполя и Луганска.

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