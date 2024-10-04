Театр кукол «Экият» открыл гастроли в Москве постановкой об Альфие Авзаловой

Татарский государственный театр кукол «Экият» открыл гастроли в столице России спектаклем «Альфия». Постановка была представлена на сцене Московского театра кукол, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии