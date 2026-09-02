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Русская весна

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Российские БПЛА начали «отстреливаться» от украинских дронов-перехватчиков (ВИДЕО)

Российские БПЛА начали «отстреливаться» от украинских дронов-перехватчиков (ВИДЕО)

Российские БПЛА начали «отстреливаться» от украинских дронов-перехватчиков. Разведывательный БПЛА SuperCam и другой российский беспилотник выстреливают сети в сторону приближающегося украинского дрона-перехватчика.

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