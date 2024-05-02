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Депутат Гемпель предупредил Киев о последствиях попыток атак на Крымский мост

Депутат Гемпель предупредил Киев о последствиях попыток атак на Крымский мост

Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящуюся атаку на Крымский мост "оскалом террористов".

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