Депутат Гемпель предупредил Киев о последствиях попыток атак на Крымский мост

Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящуюся атаку на Крымский мост "оскалом террористов".
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