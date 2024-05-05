НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Директор «Лады» о Джозефсе: «По новому контракту есть положительные сдвиги, но изменение лимита не сыграло нам на руку – вариантов для трудоустройства в КХЛ у него стало больше»

– В следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров будет повышен до пяти иностранных хоккеистов. В связи с этим не поменялось мнение касательно Мислава Росандича и Скотта Космачука, об уходе которых вы высказались еще в марте, когда решения по легионерам не было?  – Мнение не изменилось, мы решили не оставлять Мислава и Скотта именно по игровым причинам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх