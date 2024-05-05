Директор «Лады» о Джозефсе: «По новому контракту есть положительные сдвиги, но изменение лимита не сыграло нам на руку – вариантов для трудоустройства в КХЛ у него стало больше»

– В следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров будет повышен до пяти иностранных хоккеистов. В связи с этим не поменялось мнение касательно Мислава Росандича и Скотта Космачука, об уходе которых вы высказались еще в марте, когда решения по легионерам не было? – Мнение не изменилось, мы решили не оставлять Мислава и Скотта именно по игровым причинам.