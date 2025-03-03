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Аналитик Меркурис: планы Европы втянуть США в войну провалились

Аналитик Меркурис: планы Европы втянуть США в войну провалились

Саммит в Лондоне предполагался как финальный этап оформления европейского плана по Украине. Он подразумевал втягивание США в войну с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

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