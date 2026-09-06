Не письмами, так мемами: как жители добиваются ремонта через соцсети

Ну и вишенка на торте. Давненько у нас «под уголовку» не заходил министр, пусть и бывший. Да еще какой! Самый молодой в истории России — Николай Никифоров, возглавлявший с 2012 по 2018 год Министерство связи и массовых коммуникаций, стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko.