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Пятый канал

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Не письмами, так мемами: как жители добиваются ремонта через соцсети

Не письмами, так мемами: как жители добиваются ремонта через соцсети

Ну и вишенка на торте. Давненько у нас «под уголовку» не заходил министр, пусть и бывший. Да еще какой! Самый молодой в истории России — Николай Никифоров, возглавлявший с 2012 по 2018 год Министерство связи и массовых коммуникаций, стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko.

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