Не письмами, так мемами: как жители добиваются ремонта через соцсети

Ну и вишенка на торте. Давненько у нас «под уголовку» не заходил министр, пусть и бывший. Да еще какой! Самый молодой в истории России — Николай Никифоров, возглавлявший с 2012 по 2018 год Министерство связи и массовых коммуникаций, стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин подтвердил ...
- Дмитриев рассказа...
- Ветки, сторис и м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым