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В ГД предложили упростить снижение платы за некачественную работу УК

В ГД предложили упростить снижение платы за некачественную работу УК

Заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил упростить для жильцов процедуру уменьшения платы за некачественное содержание многоквартирного дома управляющей компанией (УК).

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