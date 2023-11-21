Источник: Третья и четвёртая серийные «Варшавянки» для ТОФ отправятся на Дальний Восток по южному маршруту

Третья и четвертая серийные подводные лодки "Уфа" и "Можайск", построенные на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, могут совершить межфлотский переход на Дальний Восток в конце этого года, или в начале следующего.
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