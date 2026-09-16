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Царьград

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"Рак будет у каждого первого" - причина не в экологии: Что врачи советуют делать уже сейчас

"Рак будет у каждого первого" - причина не в экологии: Что врачи советуют делать уже сейчас

В России с ростом продолжительности жизни увеличивается вероятность развития рака, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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