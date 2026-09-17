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Царьград

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"Зенит" возглавил рейтинг бюджетов клубов Единой лиги ВТБ

"Зенит" возглавил рейтинг бюджетов клубов Единой лиги ВТБ

В сезоне 2025/26 петербургский "Зенит" с бюджетом 2,166 млрд рублей лидировал среди клубов Единой лиги ВТБ.

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