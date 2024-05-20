От ЕГЭ осталось только «Г»: «Болонская система» — всё

Наталья Гайдук действительно было хорошее советское школьное образование экзамены. нет надо было предать это ради чего и ради кого но не для народа.

Людмила Свириденко Когда от экзамена остаётся одно "Г", это навевает интересные мысли и об экзамене, и об его уровне!