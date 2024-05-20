В октябре 2023 года замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев анонсировал введение в России новой системы высшего образования с 1 сентября 2025 года.
От ЕГЭ осталось только «Г»: «Болонская система» — всё
Комментарии
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Наталья Гайдук
действительно было хорошее советское школьное образование экзамены. нет надо было предать это ради чего и ради кого но не для народа.
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7 час.
Людмила Свириденко
Когда от экзамена остаётся одно "Г", это навевает интересные мысли и об экзамене, и об его уровне!
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4 час.
Александр Батт
Экзамены нужно полностью отменить. Окончательные оценки выставлять по совокупности годовых за последние пять лет обучения. Все без исключения высшее образование сделать платным.
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9 мин.
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