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Зеленский счел невозможным использовать оружие Запада для ударов по РФ

Зеленский счел невозможным использовать оружие Запада для ударов по РФ

Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет права и не обладает возможностями для использования западного оружия для ударов по территории России.

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