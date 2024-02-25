Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет права и не обладает возможностями для использования западного оружия для ударов по территории России.
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