Пять шайб не спасли ХК «Тамбов» от поражения в Туле

Спорт, сегодня, 09:10 Фото: Хоккейный Клуб «Тамбов» После двух периодов «волки» уступали АКМ со счётом 2:6, а в заключительной двадцатиминутке тамбовчане попытались вернуться в игру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В выходные в Тамб...
- В Тамбове за выхо...
- В Гавриловском ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым