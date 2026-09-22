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Дачникам посоветовали приготовить перегной из осенней листвы на участке

Дачникам посоветовали приготовить перегной из осенней листвы на участке

Один из простых способов переработать большой объём опавшей листвы — приготовить перегной. Опад следует сложить в сетчатый короб в защищённом от ветра месте или в прочные мешки с отверстиями для воздухообмена и стока лишней воды.

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