Депутат Завальный: ситуация с топливом в РФ стабилизируется, но очереди сохраняются

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный заявил, что российский рынок топлива постепенно стабилизируется, однако точные сроки полной нормализации назвать сложно.
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