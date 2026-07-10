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Депутат Завальный: ситуация с топливом в РФ стабилизируется, но очереди сохраняются

Депутат Завальный: ситуация с топливом в РФ стабилизируется, но очереди сохраняются

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный заявил, что российский рынок топлива постепенно стабилизируется, однако точные сроки полной нормализации назвать сложно.

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