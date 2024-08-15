Эксперт рассказала о новой уловке мошенников перед 1 сентября

Мошенники перед началом учебного года используют самые распространенные легенды для обмана граждан — они рассказывают истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров.
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