Пассажирка назвала несправедливым увольнение посадивших самолет в поле пилотов

Предложение авиакомпании "Уральские авиалинии" уволиться пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову, в сентябре посадившим неисправный самолет на пшеничное поле в Новосибирской области, является несправедливым.
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