Максим Ильвовский присоединится к фарм-команде «Зенита»

Тяжелый форвард Максим Ильвовский (21 год, 203 см) перейдет в «Зенит». Ожидается, что Ильвовский будет выступать в фарм-составе сине-бело-голубых в Суперлиге, у него будет шанс попасть в основу в случае убедительной игры.