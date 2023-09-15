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Максим Ильвовский присоединится к фарм-команде «Зенита»

Тяжелый форвард Максим Ильвовский (21 год, 203 см) перейдет в «Зенит».  Ожидается, что Ильвовский будет выступать в фарм-составе сине-бело-голубых в Суперлиге, у него будет шанс попасть в основу в случае убедительной игры.

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