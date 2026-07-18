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Ethereum приближается к дефициту предложения: стейблкоины накапливаются, а объем доступных ETH сокращается

Ончейн-метрики указывают на формирование благоприятной для Ethereum рыночной структуры. За последние недели чистый приток стейблкоинов на Binance оказался на 506% выше среднего уровня за предыдущие 90 дней и превысил $72 млн в сутки.

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