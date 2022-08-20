НМ ДНР: В Зайцево в плен сдалось подразделение ВСУ в полном составе

Наши войска совместно с подразделениями Народной милиции расширяют плацдарм к северу от Горловки. После полного освобождения пгт Зайцево появилась возможность продвинуться к Артёмовску с южного направления, а также организовать продвижение в сторону Торецка и автодороги Артёмовск-Покровск.