Военное обозрение

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НМ ДНР: В Зайцево в плен сдалось подразделение ВСУ в полном составе

НМ ДНР: В Зайцево в плен сдалось подразделение ВСУ в полном составе

Наши войска совместно с подразделениями Народной милиции расширяют плацдарм к северу от Горловки. После полного освобождения пгт Зайцево появилась возможность продвинуться к Артёмовску с южного направления, а также организовать продвижение в сторону Торецка и автодороги Артёмовск-Покровск.

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