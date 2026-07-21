Доступная медицина: врачи ведущих клиник Твери продолжают выездную работу в районах области. В Тверской области продолжается реализация программы по повышению доступности первичной специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных образований.
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